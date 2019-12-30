SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi: ''Mehdi geliyor, ortamı hazırlıyoruz''

SADAT’ın kurucularından ve AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı, “Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız” açıklamaları tartışmalara neden olurken bir tepki de AK Partili Mehmet Metiner’den geldi.

ASSAM ve Üsküdar Üniversitesinin iş birliğiyle ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi” temasıyla İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine katılan Tanrıverdi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada “İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor” ifadelerini kullandı.Öte yandan Tanrıverdi ve SADAT’ın Libya’ya gönderilecek askeri grupları da yönlendirecek grupta yer alacağı biliniyor.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

Tanrıverdi’nin açıklamaları tartışmalara neden olurken, ‘Mehdi’ çıkışına AK Partili Mehmet Metiner’den de tepki geldi.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Metiner, “Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi dövelim! Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor! Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturturlarsa ne diyeceğiz” ifadelerini kullandı.