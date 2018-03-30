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  3. 30 Mart 2018 15:51

Sadece 15 dakika yaşayabildi... Başsız doğdu !

Hatay'da başsız olarak doğan oğlak sadece 15 dakika yaşayabildi.

Sadece 15 dakika yaşayabildi... Başsız doğdu !
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Hatay'ın Hassa ilçesinde başsız olarak dünyaya gelen oğlak, 15 dakika sonra öldü.

Hassa ilçesinde bulunan Bintaş Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil Ergüneş'e ait sürüde yer alan bir keçi dün akşam saatlerinde doğum yaptı.

Yavru oğlağı kucağına alan Ergüneş, oğlağın başının olmadığını fark etti. Ergüneş, arka ayaklarında da sakatlık olan oğlağı gördüğünde korkuya kapıldığını belirterek, “Doğduğu sıralar iyiydi, yaşıyordu. Başı yoktu ama kulakları vardı. 10-15 dakika sonra öldü. Çok korktum” ifadelerini kullandı

başsız , oğlak , hatay
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