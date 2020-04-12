Sadece İstanbul'da 2 günde 8,4 milyon TL ceza kesildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen para cezalarını açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3 bin 429 idari işlem yapılmış, toplamda 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında;



📌Emniyet teşkilatımız tarafından

25 adli,

3.429 idari işlem yapılmış, toplamda 7.799.589 TL para cezası kesilmiştir.



📌Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606.717 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal🏠 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2020