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  3. 12 Nisan 2020 19:31

Sadece İstanbul'da 2 günde 8,4 milyon TL ceza kesildi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayan 25 kişi hakkında adli, 3680 kişi hakkında idari işlem yapıldığını duyurdu.

Sadece İstanbul'da 2 günde 8,4 milyon TL ceza kesildi!
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sokağa çıkma yasağı kapsamında kesilen para cezalarını açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sokağa çıkma yasağı kapsamında; Emniyet teşkilatımız tarafından 25 adli, 3 bin 429 idari işlem yapılmış, toplamda 7 milyon 799 bin 589 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 251 idari işlem uygulanmış olup 606 bin 717 TL para cezası kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

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