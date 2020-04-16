Sadettin Saran memleketi Kırıkkale'ye yardım etmeye devam ediyor !

SADETTİN SARAN MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE YARDIM ETMEYE DEVAM EDİYOR



Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Corona virüs dolayısıyla Kırıkkale’de geçici olarak iş yerleri kapanan esnaf ve ihtiyaç sahibi 1.200 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde milletçe dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterilmesinde örnek davranış sergileyen Saran Group, ailelerin ihtiyaç malzemelerini Kırıkkale Valiliği ile ortaklaşa çalışarak karşılıyor. Kırıkkale Valiliği tarafından geçtiğimiz yıl açılan Dinek Yöresel Ürünler Satış Mağazası’ndan temin ettiği gıda kolileri ailelere ulaştırılıyor.

Saran Group, Mart ayında da “Esnaf Yardım Paketi” oluşturarak, Kırıkkale esnafı için nakdi yardım desteği sağlamıştı.