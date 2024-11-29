Sadettin Saran'dan Hatay'a hem spor salonu hem de etüt merkezi

Türkiye'nin dört bir yanında spor salonları açılışlarını sürdüren Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 26. spor salonunu Atatürk Spor Salonu adıyla Hatay'da açtı. Atatürk Spor Salonu'nun karşısına bir de Saran’ın annesinin adını taşıyan 'Geraldine Saran Etüt Merkezi' kuruldu.

Bu kapsamda, bölgedeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye’deki 26. spor salonu olan Atatürk Spor Salonu ve Geraldine Saran Etüt Merkezi’ni hizmete açtı. Açılış töreni, yerel yöneticilerle, iş ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 28 Kasım’da gerçekleşti.

Saran Group, Türkiye’nin geleceği için bilinçli ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve spor alanlarında kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 24 yıldır yürütüyor. “GENÇLER PARKEDE” sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde spor salonları açan Saran Group, bu yıl da Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün adını taşıyan Atatürk Spor Salonu’nu, Antakya’ da hizmete açtı. Sarı-lacivert renklerle tasarlanan Atatürk Spor Salonu açılış törenine, yerel yöneticilerin yanı sıra, İstanbul’dan gelen iş insanları ve medya mensupları katıldı. 100’ü aşkın davetlinin yer aldığı açılış töreninin ardından, spor salonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredildi.

Sadettin Saran spor salonunun açılışında şunları söyledi:

"Boş beyin şeytanın oyun alanıdır, anlayışıyla devletimizin, gençlerimizin hizmetine sunduğumuz spor salonlarının 26’ncısını burada, Hatay'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadim kentimiz Hatay çok büyük acılar yaşadı. Yaralarını sarmak için halen büyük gayret içinde. Bu esnada buradaki gençlerimize, çocuklarımıza bir meşgale vermek adına çorbada tuzumuz olabilmişse ne mutlu bize."

Spor salonunun açılış töreni renkli anlara da sahne oldu. Sarı-lacivert tutkusuyla bilinen ve geleceğin Fenerbahçe başkanlarından biri olarak nitelendirilen Sadettin Saran, açılışta sarı-lacivert kravatı ve mendiliyle dikkat çekti. Açılışta sık sık Fenerbahçe 100’üncü yıl marşı da çalındı. Salonda ise Saran’ı bir sürpriz bekliyordu. Salondaki Fenerbahçe formalı çocukların küçük bir bölümü, bir anda Galatasaray tezahüratına başladı. Sadettin Saran’a espirili bir dille minik trolleri sordum. “Bütün çocuklar bizim. Yeter ki vatanlarına faydalı olsunlar, Atatürk’ün izinde yürüsünler” cevabını verdi.

Bir de etüt merkezi açıldı

Spor salonunun hemen karşısına ise bölgedeki çocukların eğitimini desteklemek amacıyla Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın annesinin adını taşıyan 'Geraldine Saran Etüt Merkezi' kuruldu.

Saran: "Çorbada tuzumuz olabilmişse ne mutlu bize"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Antakya’nın canlanmasına katkı sunacağını düşündüğü bu projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Boş beyin şeytanın oyun alanıdır" anlayışıyla devletimizin, gençlerimizin hizmetine sunduğumuz spor salonlarının 26.sını burada, Hatay'da açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadim kentimiz Hatay çok büyük acılar yaşadı. Yaralarını sarmak için halen büyük gayret içinde. Bu esnada buradaki gençlerimize, çocuklarımıza bir meşgale vermek adına çorbada tuzumuz olabilmişse ne mutlu bize.”