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Sadettin Saran'dan spora ve gençliğe bir büyük destek daha

Sadettin Saran'dan spora ve gençliğe bir büyük destek daha

Spora ve gençliğe olan desteğiyle bilinen Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Çanakkale'de Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine kapalı spor salonu yaptıracak.

Çanakkale'DE Cevatpaşa Ortaokulu bahçesine hayırsever iş insanı Sadettin Saran tarafından yaptırılacak kapalı spor salonu için Valilik 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol imza törenine Vali İlhami AKTAŞ,  İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve hayırsever iş insanı Sadettin Saran katıldı.

Kapalı spor salonu yapım protokolü Vali İlhami AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve hayırsever iş insanı Sadettin Saran arasında imzalandı.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, eğitim ve spora verdikleri desteklerden dolayı hayırsever iş insanı Sadettin Saran’a teşekkür etti.

Etiketler sadettin saran saran kapalı spor salonu
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