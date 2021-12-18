Sadettin Saran'ın ilk kitabı ''Yılın en iyi liderlik ve yönetim kitabı'' seçildi

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın ilk kitabı “İçindeki Dağı Aş”; Platin İş Kitapları Ödülleri’nde “Yılın En iyi Liderlik ve Yönetim Kitabı” seçildi.

Türkiye’nin, dinamik aylık iş ve ekonomi dergisi Platin tarafından düzenlenen ve bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Platin İş Kitapları Ödülleri; her yıl iş yayıncılığı alanında hazırlanan kitapları kategorize ederek ödüllendiriyor. Bu ödüller için toplam 9 farklı kategoride adaylar, internet üzerinden yapılan halk oylaması ile seçiliyor. İlk kez 2017 yılında yapılan, bu yıl ise 17 Aralık Cuma akşamı gerçekleştirilen ödül töreninde Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da ilk kitabı “İçindeki Dağı Aş” ile Platin İş Kitapları Ödülleri’nde “Yılın En iyi Liderlik ve Yönetim Kitabı” ödülünü aldı.

Törene katılan Sadettin Saran; kitaptan kendi adına doğan gelirlerin Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandığını hatırlattı ve “Bu ödül ve oy veren halkımızın takdiri beni çok sevindirdi. İş dünyasındaki rollerimiz ne olursa olsun birikimleri aktarmak ve paylaşmak çok önemli. Ben kendi adıma bu paylaşımı, bu kez “İçindeki Dağı Aş” ile yaptım. Bu kitapla başarıya giden yol hikayelerimi genç arkadaşlarımızla paylaşmayı ve bu sayede onlara ilham kaynağı olmayı amaçladım. Başarıya giden yolda benim de karşılaştığım zorluklar ve engeller oldu. Ben bu engellere takıldığımda yeniden ayağa kalkmayı ve yola devam etmeyi seçtim. Tüm gençlere, ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz diyorum.” dedi.