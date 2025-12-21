Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasında bekçi olarak çalışan H.D. gözaltına alındı.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.’nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi.
DHA
