  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı

Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı

Sadettin Saran'ın villasının bekçisi gözaltına alındı
Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasında bekçi olarak çalışan H.D. gözaltına alındı.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kuruoba Köyü'ndeki villasında jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramaların ardından villanın bekçisi H.D. gözaltına alındı. H.D.’nin ifadesinin İstanbul'da alınacağı öğrenildi. 

Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci sorusuna bu yanıtı verdiSadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci sorusuna bu yanıtı verdiGüncel

 

DHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe sadettin saran Çanakkale villa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Polisten kaçarken ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: Çok sayıda ölü var Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! Sokak ortasında koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü! Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci sorusuna bu yanıtı verdi Sadettin Saran'ın ifadesi ortaya çıktı! Ela Rümeysa Cebeci sorusuna bu yanıtı verdi İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada