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  3. 26 Nisan 2020 11:14

Sağanak geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre, yurdun doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların hafa boyunca aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Sağanak geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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