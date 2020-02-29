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  3. 29 Şubat 2020 10:59

Sağanak sonrası bahar havası geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den alınan son tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yeni haftada ise güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıkların kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.

Sağanak sonrası bahar havası geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu
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Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Pazar günü akşamından itibaren yağışların yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü tüm yurtta güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

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haritalı hava durumu tahmini

İHA

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