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Sağanak yağış Edirne'yi yuttu! Şehir sular altında

Sağanak yağış Edirne'yi yuttu! Şehir sular altında

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar da saçak altlarına sığındı.

Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı. Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.

Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı.

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.

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