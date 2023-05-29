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Sağanak yağış hayatı esir aldı: Sivas'ın o ilçesinde yollar göle döndü

Sağanak yağış hayatı esir aldı: Sivas'ın o ilçesinde yollar göle döndü
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Sağanak yağışın etkili olduğu Sivas'ın Suşehri ilçesinde yollar göle dönerken araçlar zor anlar yaşadı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlar dikkatli seyrederken trafikte aksamalar yaşandı. Bazı araçlar arızalandı. Ekipler ve vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi.

Etiketler Sağanak yağış hayat felç
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