Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde yine yok yok

Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı hem Sağlığı Tehlikeye Düşürecek hem de Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın 2 Eylül itibariyle güncellediği listede eritme tost peynirinden ayrana, tereyağından beyaz peynire, zeytinyağından kuzu kıymaya, pide içi harcından dana sucuğa, siyah çaydan tatlı bibere, pul biberden bala, ginseng macundan soğuk çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabilen "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine Eylül ayında giren firmalar ve ürünleri belli oldu.

Bakanlığın 2 Eylül 2025 itibariyle güncellediği Eylül ayı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek, Aynı değeri taşımayan madde eklenerek veya temel özelliği etkileyen içeriği eksik tutularak taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünler listesinde eritme tost peynirinden ayrana, tereyağından beyaz peynire, zeytinyağından kuzu kıymaya, pide içi harcından dana sucuğa, siyah çaydan tatlı bibere, pul biberden bala, ginseng macundan soğuk çaya kadar yine pek çok üründe hile yapan firmalar tek tek ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eylül 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar - Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği

