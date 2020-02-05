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  3. 05 Şubat 2020 15:41

Sağlık Bakanı açıkladı ! Havalimanlarında yeni virüs önlemi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek'' dedi.

Sağlık Bakanı açıkladı ! Havalimanlarında yeni virüs önlemi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, corona virüsü salgınıyla ilgili olarak 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini söyledi.

Koca özetle şu ifadeleri kullandı:

''Yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçilecek. 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmamalı.

''ÜLKEMİZDE YETERLİ MASKE MEVCUT''

Ülkemizde yeterli maskenin mevcut olduğunu, üretimi için de yeterli kapasitenin bulunduğunu söylemek istiyorum. Maske fiyatlarındaki artış konusunda yoğun şikayet var. Vatandaşlarımıza, Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bilim Kurulu, Çin'den 42 kişiyi getiren uçaktaki mürettebat ve sağlık ekibinin, pazartesiden sonra evde gözetim altında tutulmasını önerebilir.''

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sağlık bakanı fahrettin koca
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