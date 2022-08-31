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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım."

Etiketler korona koronavirüs
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