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  3. 19 Aralık 2019 23:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiayı kabul etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, son kullanma tarihleri geçmek üzere olan ilaçların ithal edildiğinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından da doğrulandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o iddiayı kabul etti
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak'a ait Maxicells AŞ'nin, Türkiye’ye bir yıldan az miadı olan kan ürünü sokulması yasakken, üç ay miadı kalmış kan ürünlerini ithal ettiğini ileri sürmüştü. Sancak’ın, ithal ettiği ilaçları yüzde bin 800 kârla eczanelere sattığı iddia edilmişti. Özgür Özel söz konusu iddiaları, Meclis bütçe görüşmelerinde gündeme getirmişti.

BAKAN DOĞRULADI

CHP’li Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Murat Sancak'a ait Maxicells AŞ'nin üç ay miadı kalmış kan ürünlerini ithal edip piyasa soktuğunu doğruladığını ifade etti.

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