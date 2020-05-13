Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Ramazan Bayramında kısıtlama olacak mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 15.00'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, önlemler ele alındı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları şu şekilde;



Başarının sahibi tedbirlere uyduğunuz sürece sizlersiniz. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir. Koronavirüs küresel dünyanın küresel salgınıdır. Salgın bizi izole olmaya daha az temasa fiziki mesafe koymaya kontrollü yaşamaya zorluyor. Her günü kritik yarını bugünden önemli bir mücadele... Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftanın ardından risk alınan bir günde bile salgın tekrar uç verebilir. Türkiye günlük koronavirüs tablosu dün çok daha iyi bir tabloydu. Şüphelilere test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür, yeni vaka sayıları azalmıştır.



Sayıları 6 bin 239’a ulaşan filyasyon ekiplerimiz ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar



10 Mart’tan itibaren uygulanan filasyonla tedbir ve tedavi birbirini tamamladı. Maske kullanımıyla ciddi önlem alındı.



Vaka bazında salgının Türkiye’deki seyrini özetlemiştim. 10 Mart’taki ilk vaka ile başlayan süreçte üzerimize düşeni yaptık. Olayın seyrini 83 milyon birlikte değiştirdik.



Salgını kontrol altına aldık sosyal hayatı da kontrol altına alırsa güzel günler göreceğiz.



Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığı yanılgısına düşmektir.



Salgın hastalıklar fırsat tutkunudur. Virüse fırsat tanırsak 1 ay öncesine döneriz.



Güç bizdeyken buna izin vermeyelim. Hastalıktan korku normaldir ama korku riski yönetecek bir strateji değildir. Uyarılarımız toplum olarak bir sağduyu örgütlenmesine işaret ediyor. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına karışmak risktir. Dışarıya maskesiz çıkma yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Süreç bir tipik normalleşme değil, eski günler tam olarak geri dönmüyor. Bakanlık olarak yeni yaşamın gerektirdiği sağlık koşullarını oluşturuyoruz.



Kesin olan şudur. Tarihteki diğer salgınlar gibi bunu da yeneceğiz. Yeni hayatımız hızla kurmalıyız. Kalabalık kuyruklar AVM, stadyum ve pazar yeri kalabalıkları olmamalıdır.



Salgın sürecinde doğan bu tedbirli hayata kontrollü sosyal hayat diyoruz. Söylediklerimizin yallın ifadesidir bu. Hepimizin ortak katkılarıyla gelişecek. Bu mücadelenin profesyonelleri kontrollü sosyal hayatı ikinci dönemin stratejisi olarak görmekteyiz. Toplumun iki tarafına sorumluluk yüklüyor. Kontrollü sosyal hayat özünde maske ve sosyal mesafe demektir. Ama aynı zamanda riskli ortamlardan uzak durmak günlük hayatımızda ise riski minimalize şekilde düzenlemek demektir.



Ulaşımda yeni oturma düzenine gidilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Virüsün yayılmasına bireyler için risk oluşturmasına elverişli her alanın düzenlemesi kontrollü sosyal hayatın kapsamındadır. Hayat eve sığar adlı bu kolaylaştırıcı ücretsiz kolayca indirebileceğiniz bu uygulama riske karşı size rehberlik yapıyor. Gitmek istediğiniz bir ortamda son 3 gün içinde pozitif vaka varsa uygulama sizi uyarıyor. Bugün itibariyle kullanıcısı 10 milyonu bulmuştur. Hayatın tüm taraflarına sorumluluk düşmektedir.



Geride bıraktığımız 8 hafta eğer bugünlerde dikkatsiz davranırsak gelecek için fazla anlam ifade etmeyebilir. Kurumlarımızı teşvik etmeliyiz hatta önerilerimizi geliştirmeliyiz. Kontrollü sosyal hayat sorumluluğun paylaşıldığı hayattır.



Genel anlamda yeni normalin nasıl olduğunu ve bu kontrollü sosyal hayatın maskenin ve 1,5 mesafenin ne kadar önemli olduğunu altını çizdik. Mesafe kurallarına uymak şartıyla mutlak maske kullanarak bu yeni dönemi daha kontrollü dönem, yeni salgına kapı açmayacağımızı düşünüyorum.



Hepimiz bu anlamda uygun ifade tarzlarıyla birbirimizi uyarabiliriz.



TURİZMDE NORMALLEŞME



Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'yla iletişim halindeyiz. Bir plan yapıldı. Burada özellikle erken dönemde bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişlere test yaparak izin vereceğiz.



150 BİN KİŞİYE ANTİKOR TESTİ



PCR’a ilave bir antikor testi yapak istiyoruz. Haftaya başlamış olur. 150 bin kişiye yapılacak çok önemli bir çalışma. Bize de bundan sonraki süreçte rehberlik etmiş olacak.



ÜNİVERSİTEDEKİ SINAVLAR



Finallerin üniversitelere bırakılarak gerektiğinde yüz yüze yapılması gibi yaklaşım vardı. YÖK’e bu noktadaki yaklaşım, haziran ayındaki hareket artışına sebep olabileceğinden dolayı online sınavların yapılması şeklinde yaklaşımımıza hızla karar vererek yüz yüze sınavların olmaması şeklinde bir karar alınmış oldu. Yüz yüze sınavlar olmaması olacak 2019-2020 için.



RAMAZAN BAYRAMI



Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkmama kısıtlaması ile ilgili önümüzdeki günler salgının seyri bunda önemli olacak. Salgının seyrine göre gündeme gelmiş olur. Bununla ilgili şu an gündemimizde yok. gelecek haftaki seyirde gündeme almış olacağız.



CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?



Pandemi hastanelerinden bahsedeyim. Bu hastaneleri çok amaçlı ve kalıcı hastaneler olarak düşünüyoruz demiştim. Biz özellikle deprem için, afetler için, salgın için hastanelerimiz var mı? Yeri geldiğinde bu anlamda pisti ile deprem ve afet döneminde de sizin kullanabileceğiniz hastaneler olarak kullanılıyor olacak. Bunu sadece pandemi dönemi hastanesi olarak düşünmedik. Sağlık turizmi içinde kullanmak istiyoruz ve kullanabiliriz.



Camilerle ilgili doğrusu dünyada yer yer bazı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de salgının seyrine göre gündeme gelebilir. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmedi. Önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Tedbirli ve belli kuralları olmak kaydıyla hükümette gündem olmuş olur.