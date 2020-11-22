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  3. 22 Kasım 2020 10:34

Sağlık Bakanı Koca sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan koronavirüs vakaları sonrası, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca sağlık yöneticileriyle bir araya geldi
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

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