Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak.
Video konferans yöntemiyle saat 16.00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.
Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.
Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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