SON DAKİKA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LGS KILAVUZUNU YAYIMLADI !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Nisan 2020 16:36

Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca toplantı sonrası saat 19.10'da açıklamalarda bulunacak.

Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrası açıklama yapacak
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yapacak.

Video konferans yöntemiyle saat 16.00'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, vaka artışı ve hastaların durumu değerlendirilecek.

Toplantıda, tanı ve tedavi konusundaki dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra yeni önlemler ele alınacak.

Toplantının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fahrettin koca
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM