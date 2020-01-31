Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsü açıklaması

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Corona virüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon uzmanları ve sınır kontrol biriminde görev yapan uzmanlar toplantıya katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantı sonrası kameraların karşısına geçerek alınan önlemler ve son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar,

''231 kişi hayatını kaybederken hayatını kaybeden vakaların çoğu risk grubu dediğimiz 65 yaş üstü kişiler. Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı belirtmeden biz adımlarımızı atttık. Vakaların ardından acil olarak bilim kurulumuzu oluşturduk.

'HAVALİMANLARINDA 11 BİN YOLCU TARADIK''

Havalimanlarından 24 saat sağlık personeli bulunduruyor. Kontrol önlemleri devrede yer alıyor. Turizm şirketlerine yönelik bilgilendirmemizi yaptık. 11 bin yolcu tarandı. Yeterli koruyucu ekip ve malzememiz bulunuyor. Ve şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlanmadı. Okullar açıldığında ise bilgi nolarını MEB ile paylaşmış olacağız. Ateş, öksürük gibi belirtiler görülse bile tedbir amaçlı kontrola altına alıyoruz. 68 kişiden veri alındı. Türkiye'de kesin olarak Corona Virüsü olan hastamız olmadı. DSÖ seyahat kısıtlamasına gerek olmadığı ve uluslar arası ticareti etkilememesini gerektiği söyledi. DSÖ ayrıca Türkiye'nin de arasında bulunduğu ülkelerle ilgili enfeksiyon kontrol olarak kendilerine olan güveni göstermektedir ifadesini kullandı.

''34 TÜRK VUHAN'DAN GETİRİLECEK''

Vuhan kentinde ikamet eden hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları orada bırakarak vatandaşlarımızı riske atamayız. Gerekli adımların atılmasının ardından, izinler alındı, vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz. Uçakta gerekli tıbbi malzemeler mevcut. 34 Türk vatandaşımız uçağa alınacak. Uçak indiğinde de 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. Ve bu hastane de tekrar kullanılmayacak bir hastane olacak.

''ÇİN YÜK GEMİLERİNİ KONTROL EDİYORUZ''

Öte yandan Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yük gemilerini de kontrol ederek gerekli önlemleri alıyoruz. 33 sağlık denetleme merkezimizde limanlarımızda görev yapmaktadır.

70 KİŞİ GÖZETİM ALTINA ALINDI

Adana'da gözetim altında tutulan 2 hastanın sonuçları negatif çıktı. Şu ana kadar 70 kişiyi gözetim altına aldık ve bu kişiler arasında pozitif sonuç çıkmadı.

''TEDBİR ALMAYA UYARIDAN ÖNCE BAŞLADIK''

Termal kamera hariç bir tedbir yok. Dünyada da yer almıyor. DSÖ uyarmadan önce yani 20 gün önce tedbirleri almaya başladık. Çinden gelen vatandaşlarımız ise en ufak halsizlik durumunda gözetim altına alarak vaka takibi yaptık.