Sağlık Bakanı Koca'dan kritik koronavirüs çağrısı !

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Koca, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 81 il sağlık müdürü ile 3 saat süren video konferans toplantısında, koronavirüs salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar ele alındı.

Sağlık Bakanı Koca, pozitif vakaların temaslılarının taranması konusunda hızlı hareket edilmesi gerektiğinin vurgulayarak, “Bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek, hastalığı kontrol altına alma şansımız olmaz” dedi. Koca, tanı ve tedavi konusunda da gecikme yaşanmaması gerektiğini hatırlattı.

Koca, “Sağlık çalışanlarımızın koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Her geçen gün servislerimizin kapasitesini nasıl artıracağımıza bakmaya, yoğun bakım yataklarımızı daha reel kullanmaya, riskli olan hastayı yoğun bakım şartlarında takip etmeye gayret edelim” ifadelerini kullandı.

Koca, görüşmenin devamında il sağlık müdürlerinin sorularını yanıtladı.