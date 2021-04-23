Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Saat 16.15'te bir açıklama yapacağım'' mesajını paylaştı. Tüm gözler Bakan Koca'nın yapacağı açıklamaya çevrilmişken, gerçek sonradan anlaşıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu bir çocuğa teslim eden Koca, herkesi ters köşeye yatırdı.

Bakan Koca'nın hesabından yapılan videolu paylaşımda, Koca'nın koltuğunu devralan bir öğrencinin konuşmasına yer verildi.

"Kıymetli vatandaşlarım, öncelikle hepinizi ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır" sözleriyle konuşmasına başlayan öğrenci, koronavirüs salgınıyla 1 yıldır süren mücadelenin kendisini çok bunalttığını söyledi. "Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan, yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur." diyerek salgın sürecinin çocuklar üzerindeki etkisini anlatan küçük öğrenci, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sırası gelen herkesin aşı olmasını istedi; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyanlara teşekkür etti.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.



Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: