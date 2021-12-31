Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında "2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol