Sağlık Bakanı Koca'dan yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında "2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Zor bir yıldı. Elimizden geldiğince kolaylaştırmaya çalıştık. 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız. Yeter ki sağlık ve iyilikle dolu, mutlu bir yıl olsun