Sağlık Bakanı Koca'nın acı günü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın babaannesi Fatma Koca hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesindeki Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.
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