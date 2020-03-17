Sağlık Bakanı Koca'nın gazeteciden özür dilemesi sosyal medyada gündem oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında düzenlediği basın toplantısında, sitem eden gazeteciden özür diledi. Bakan'ın bu hareketi sosyal medyada takdir topladı.

Koronavirüsle mücadelede başarılı bir süreç yöneten Bakan Koca, kovid-19 salgınındaki son gelişmeleri aktarmak için kameraların karşısına geçti. Salgın karşısında vatandaşları uyaran ve dikkat olma çağrısını yineleyen Bakan, sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını dile getirdi.

GAZETECİDEN SİTEM

Vatandaşları kalabalık yerlere gitmeme konusunda uyaran Bakan, hijyenin önemine de vurgu yaptı. Toplantının ardından söz alan bir gazeteci ise kendilerine mikrofon dağıtılmamasından sitem etti. İsmi bilinmeyen gazeteci "Bundan sonra soru sormak isteyen gazetecilere mikrofon dağıtırsanız böyle bağırmak zorunda kalmayız" dedi.

BAKAN'DAN ÖZÜR

Bakan Koca, gazetecinin sitemine "Tamam, kusura bakma kızım" diyerek karşılık verdi. Koca'nın yoğun çalışma temposuna rağmen metanetini koruması ve alçak gönüllü yaklaşması sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.