Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yıllık izinler iptal

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Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığından gönderilen yazıda, "Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.
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