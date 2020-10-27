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  3. 27 Ekim 2020 19:19

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yıllık izinler iptal

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığından gönderilen yazıya göre sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yıllık izinler iptal
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Sağlık Bakanlığı 81 il valiliğine sağlık çalışanlarıyla ilgili bir yazı gönderdi. Sağlık Bakanlığından gönderilen yazıda, "Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının istifa talepleri kabul edilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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