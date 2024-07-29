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Sağlık Bakanlığı açıkladı: Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgını

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgını
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden askeri saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgınının resmen başladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, uzun süredir sağlık otoriteleri tarafından uyarılan çocuk felci salgının başladığını duyurdu.

Bakanlık, İsrail'in devam eden askeri saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde çocuk felci salgınının yaşandığını açıkladı.

ENDİŞELER GERÇEK OLDU

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz hafta, şeritte kanalizasyondan toplanan altı örnekte tip-2 poliovirüs bulduğunu açıklamıştı. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, kanalizasyonda çocuk felci virüsünün tespit edilmesinin ardından savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'de olası salgınlar konusunda “son derece endişeli” olduğunu belirtmişti.

Çocuk felci virüsü bağırsakta çoğalır ve dışkı ile kirlenmiş su yoluyla başkalarına geçebilir.

14 BİN KİŞİ TAHLİYE BEKLİYOR

DSÖ uzun zamandır ağır hasta ve yaralılar için Gazze'den tıbbi tahliyeye acil ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

DSÖ geçtiğimiz aylarda yaklaşık 10 bin kişinin Gazze'den ayrılmayı beklediğini açıklarken, Saparbekov bu sayının “Gazze Şeridi dışında tıbbi tedavi görmesi gerekebilecek 14 bin kişiye kadar” yükseldiğini öne sürdü.

Etiketler gazze sağlık Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi
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