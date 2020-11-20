Sağlık Bakanlığı açıkladı! O kişiler artık temaslı olarak kabul edilmeyecek

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması birkez daha güncellendi.

TEMASLI OLARAK KABUL EDİLMEYECEK

Koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek. Bu kişiler test sonuçlarının negatife dönmesini takip eden 3 ay sonra temaslı olmaları halinde temaslı listesine dahil edilecek.