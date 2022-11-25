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Sağlık Bakanlığı atama başvurularında süre değişti

Sağlık Bakanlığı atama başvurularında süre değişti
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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için ilk defa veya yeniden yapılacak atama başvurularında süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları için yapılacak atama başvurulara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Başvurularda süre 28 Kasım'a kadar uzatıldı.

Bakanlığın "2022 Yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda, 23 Kasım 2022 Çarşamba saat 18.00 olarak yer alan son başvuru süresinin 28 Kasım 2022 Pazartesi saat 18.00'e kadar uzatılmasının Bakanlıkça uygun görüldüğü belirtildi. Takvime göre kura çekimi ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

 

Etiketler Sağlık Bakanlığı atama başvuruları süre atama başvuruları süresi
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