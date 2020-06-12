Sağlık Bakanlığı duyurdu! İşte toplantı salonlarında alınacak önlemler

Daha önce 49 işkolunun yer aldığı rehbere, optisyenlik, açık alanlarda yapılacak konserler, kurban satış yerleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, park, bahçe, mesire alanlarının kullanımı, kurul içi düşük katılımlı toplantılarda alınması gereken önlemler eklendi.

KLİMA KULLANILMAYACAK

Sozcü'den Latif SANSÜR'ün haberine göre, Kurum içi düşük katılımlı toplantılar için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilecek, klima ile vantilatör kullanılmayacak.

Toplantı salonu ile salon girişine Covid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe) asılacak.

Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemeli, toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulacak.

EN AZ 14 GÜN SAKLANACAK

Toplantı salonunda, görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılacak, salondaki oturma düzeni de en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde sağlanacak.

Katılımcılar toplantı boyunca maskelerini mutlaka takacaktoplantı başkanı katılımcılara toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları uyarısında bulunacak.

Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunacak, kişiler toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanacak.



Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanacak. Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde Covid-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama, il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacak.

SANATÇILARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK YASAK

Açık alanlarda kontrollü yapılmasına izin verilen konserler için alınacak önlemler de açıklandı. Konserler için biletler online, barkod veya karekodla düzenlenecek.

Giriş ve çıkışlar kişilerin bir biriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Güvenlik nedeniyle elle üst ve çanta aramalarından kaçınılacak, dedektör ve x-ray cihazı kullanılacak.

Sanatçıların kulislerde istediği birçok düzenleme yapılamayacak. Kulislere ziyaretçi ya da hediye kabul edilmeyecek. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevliler maske takacak. Kostüm, makyaj işlemleri yapanlar maske, yüz/göz koruyucu kullanacak.

Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmayacak. Kulislerde klima ve vantilatör kullanılmayacak sık sık havalandırılacak. Hayranlarının sanatçılarla fotoğraf çektirmeleri yasaklanacak.

ÇALIŞANLAR ARASINDA EN AZ 1 METRE MESAFE OLACAK



Rehbere göre gıda ve gıda dışı üretim yapılan sanayi tesislerinde, işletmelerde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çalışma planı oluşturulacak. Çalışanların sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanacak.

Görevli personel maske takacak ve kolay ulaşabilecekleri yerlere antiseptik konulacak. Yemekhanelerde masalar ve sandalyeler arasında en az bir metre mesafe olacak.

Temaslı takibin kolay yapılması için yemek saatleri gruplara göre belirlenecek, mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak. Servis araçlarının taşıma kapasiteleri sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak planlanacak.