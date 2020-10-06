''Sağlık Bakanlığı, gerçek vaka sayısını gizlemeye Nisan’da başladı''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen günlerde HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya yaptığı açıklamada, testlerin pozitif çıkma oranına dair bazı bilgiler verdi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi; yani 5 kişiye test yapılmışsa biri pozitif çıkıyordu, bu oran şimdi %10’a düştü. Ama illere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin Ankara’da geçen hafta vaka sayısı Türkiye genelinin %24’ünü aştı, bu hafta ise %12 seviyesine düştü. İstanbul’daki oranı ise Türkiye’deki vaka sayısının %15’i seviyesinde.”

Koca’nın ifadelerini yorumlayan Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, açıklamaya göre gerçek vaka sayısının Nisan ayından beri bildirilmediğini ortaya koydu.

Bakan’ın açıklamaları üzerinden bir hesaplama yapan Pala, Nisan ayında 80 binin üzerinde pozitif vakanın açıklanmadığını söyledi.

Kaya’nın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Sağlık Bakanı Nisan’da testlerden pozitif çıkma oranını %20 olarak açıklamış.

Turkuaz tabloya göre Nisan'da;

•Toplam test sayısı: 941.214

•Toplam ‘vaka’ sayısı: 106.673

•Vakaların test sayısına oranı: %11,3

Pozitif çıkma oranı %20 ise 188.243 vaka var; bu durumda 81.570 vaka bildirilmemiş.