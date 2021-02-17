Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 121 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.