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Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde yaptığı güncellemeye göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Etiketler sağlık bakanlığı korona rehber
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