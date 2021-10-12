Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi
Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde güncelleme yapıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı uygulama rehberinde yaptığı güncellemeye göre, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması önerilirken, güncelleme ile; gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
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