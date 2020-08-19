''Sağlık Bakanlığı kritik verileri gizliyor''

AA’nın haberine göre yazılı açıklama yapan Özel, Covid-19 salgınıyla mücadelede bir türlü istenen seviyeye gelinemediğini belirterek bazı verilerin kamuoyunca bilinmesinin, toplumun alacağı tedbirleri artıracağına dikkat çekti.

‘Uçuşların etkisi açıklanmadı’

Sağlık Bakanlığı’nın, il, yaş grubu, meslek dağılımı gibi kritik verileri gizlediğini iddia eden Özel, yurt dışı uçuşların başlamasının, vaka sayılarının artmasına etkisi konusunda açıklama yapılmadığının da altını çizdi.

Özel, bir bilim kurulu üyesinin, ‘virüsün kontrolsüz şekilde yayılmaya başladığı ve bazı verilerin kendisinde olmadığına’ dair açıklamasına ve Türk Toraks Derneği üyelerinin yazdığı makaledeki, ‘bakanlığın verileri paylaşırken şeffaf davranmadığına ve bilimsel araştırmaların gerekçesiz reddedildiğine’ dair eleştirilere atıfta bulundu.

‘Sorumluluk vatandaşın üzerine atılıyor’

CHP’li yönetici şöyle devam etti: “Şeffaflıktan uzak davranarak, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve dernekleri dışlayarak, rakamlara da yansıyan bu vahim tablonun iyileşmesi ve corona virüsüyle mücadelenin istenen noktaya gelmesi beklenemez. Aktif hasta sayısının 13 bine yaklaştığı ve giderek arttığı bir ortamda, ekonomik gerekçelerle risk altında çalışmaya devam eden meslek grupları için önlem almayarak ve yalnızca vatandaşlara ‘Maske takın’ çağrıları yaparak tüm sorumluluğu vatandaşların üzerine atmak, kolaycılığa kaçmaktır. Bu yöntemle bu tablonun iyileşmesi mümkün değildir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı vakit kaybetmeksizin durumun ciddiyetine uygun önlemler almak zorundadır.”

Özel, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını artıracak, onların yaşadığı riski en aza indirecek önlemlerin alınması için adım atılmasını da istedi.