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SAĞLIK BAKANLIĞI SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS VERİLERİNİ AÇIKLADI
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  3. 16 Şubat 2021 20:05

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Şubat 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 90 kişi daha koronavirüse yenik düştü.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 16 Şubat 2021 tarihi itibariyle  658 kişinin septomlu, 7 bin 906 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 90 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. 

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