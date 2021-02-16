Sağlık Bakanlığı son 24 saatin koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 16 Şubat 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 16 Şubat 2021 tarihi itibariyle 658 kişinin septomlu, 7 bin 906 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 90 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.