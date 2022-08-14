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Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu 6 belirti varsa doktora başvurun!

Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu 6 belirti varsa doktora başvurun!

Sağlık Bakanlığı, alerji belirtilerini sıralayarak, "Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, “Alerji belirtileri. Deride kaşıntı-kızarıklık, gözlerde yanma-sulanma, burun akıntısı, kuru öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa herhangi bir etkene alerjiniz olabilir. Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka hekime başvurun” ifadeleri yer aldı. 

Etiketler alerji belirti sağlık bakanlığı
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