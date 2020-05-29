Sağlık Bakanlığı'nda skandal ''adrese teslim kadro'' iddiası

Rektörlüğün verdiği ilanı inceleyen CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, “Ülkenin yıllardır en önemli sorunlarından biri olan keyfiyete ve eş dost, ahbap ilişkilerine dayalı kadro atamalarını burada da görüyoruz” dedi.

“İlan incelendiğinde tamamının adrese teslim kadrolar olduğu apaçık ortadadır” diyen CHP’li Emir, “Basit bir araştırma ile bile tarif edilen özelliklere göre kimin atanacağının kolaylıkla bulunabildiğini görüyoruz. Geçen yıllarda da devlet hastanelerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanmasının ardından akademik kadroların belirlenmesinde ciddi sorunlar ortaya çıktığı kamuoyunda tartışılmıştı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile işbirliği yapan devlet hastanelerinde birçok kişiye sürelerini tamamlamadan profesörlük unvanı verildiğini biliyoruz. Liyakatin hiçe sayılarak atama yapmanın, torpil ve adam kayırmanın her zaman karşısında durduk. Yönetmeliğin arkasından dolanarak hazırlanan ve yayımlanan bu ilanın acilen iptal edilmesi gerekmektedir” değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Emir, önergesinde şartları tek tek sıralayarak şu kadrolara işaret etti:

İŞTE O KADROLAR

- İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kardiyoloji bölümüne profesör,

- Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi Radyoloji bölümüne profesör,

- Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne alınacak profesör,

- Trabzon Kanuni Hastanesi Genel Cerrahi bölümüne alınacak profesör,

- Ankara Ulucanlar Hastanesi Göz Hastalıkları bölümüne alınacak profesör, CHP’li Emir, soru önergesinde Bakan Fahrettin Koca’ya “Söz konusu ilandaki kadrolara kimlerin atanacağı, ilanı verenler tarafından önceden belirlenmiş midir? Söz konusu ilanın iptal edilmesi düşünülmekte midir” diye sordu.