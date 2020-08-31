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  3. 31 Ağustos 2020 10:43

Sağlık Bakanlığı’ndan 1.1 milyon TL’ye koronavirüs anketi

Sağlık Bakanlığı, toplumun ‘Kovid-19 ile ilgili algısını ve davranış düzeyini’ araştırmak için 1 milyon 100 bin TL bedelle kamuoyu araştırması yaptıracak.

Sağlık Bakanlığı’ndan 1.1 milyon TL’ye koronavirüs anketi
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Koronavirüs salgınında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına eksik koruyucu ekipman verdiği öne sürülerek eleştirilen Sağlık Bakanlığı, 1.1 milyon TL’ye Kovid-19 anketi yaptıracak.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı ile Genar Araştırma Şirketi arasında 14 Ağustos’ta imzalanan sözleşmede, ‘Toplumun Yeni Koronavirüsle ilgili Algı ve Davranış Düzeyini Ölçecek Koronavirüs Barometresi Araştırması’ yapılacağı belirtildi. Bakanlık, araştırmanın 270 gün içerisinde tamamlanmasını da istedi.

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca liralık araştırmaya yönelik, “Salgınla mücadelede olumlu yöndeki veya risk içermesi muhtemel toplumsal eğilimleri anlamaya ve mücadele gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılacaktır” açıklaması yaptı.

Bakanlık, araştırma kapsamında GENAR Araştırma Şirketi’nin üç adet saha araştırması ve araştırmanın belirlenen örneklem büyüklüğü kapsamında, ‘hanelerde rastgele olarak belirlenen birer kişiye yüz yüze anket uygulaması’ şeklinde yapılacağını da belirtti.

Birgün

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