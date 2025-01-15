Sağlık Bakanlığı'ndan 140Journos'un 'Panel' belgeseli açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 140 Journos belgeseline konu olan e-Nabız'dan kişisel verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.

140Journos isimli YouTube kanalının dün yayınlanan 'Panel' adlı belgeselinde e-Nabız sistemine kaydolan yurttaşların verilerinin çalındığı öne sürülmüş, kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.





Sağlık Bakanlığı, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 140Journos'un dün yayınladığı belgeselde öne sürülen e-Nabız sistemine kayıt olan yurttaşların verilerinin çalındığına yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:

"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."