Sağlık Bakanlığı'ndan 140Journos'un 'Panel' belgeseli açıklaması
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Sağlık Bakanlığı, 140 Journos belgeseline konu olan e-Nabız'dan kişisel verilerin çalındığı iddiaları hakkında açıklama yaptı.
140Journos isimli YouTube kanalının dün yayınlanan 'Panel' adlı belgeselinde e-Nabız sistemine kaydolan yurttaşların verilerinin çalındığı öne sürülmüş, kendisine “Adanalı” diyen ve 15 yaşında olan bir kişinin e-Nabız sisteminin açığını bulduğu iddiası yer almıştı.
Sağlık Bakanlığı, gündem olan iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı, 140Journos'un dün yayınladığı belgeselde öne sürülen e-Nabız sistemine kayıt olan yurttaşların verilerinin çalındığına yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık, X hesabından yaptığı açıklamada, belgeselde yer alan iddialar hakkında şu ifadelere yer verdi:
"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."
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