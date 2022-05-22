Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü mü?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü "Ülkemizde bugüne kadar "maymun çiçeği" vakası görülmemiştir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Türkiye'de "maymun çiçeği" vakası görülmediğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) , kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür.

Maymun çiçeği, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir.

Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir.

Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi (ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü(2005) kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir."