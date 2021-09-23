Sağlık Bakanlığı'ndan ''bebeğe aşı'' iddialarına ilişkin yeni açıklama
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına dair açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de bir bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığı iddiasına dair açıklamada bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada "İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Sağlık Bakanlığı bazı bebeklere yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını ileri süren Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlattığını açıklamıştı.
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