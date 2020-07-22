Sağlık Bakanlığı'ndan istifa şoku! Üst düzey iki kişi istifa etti

Yerli tanı kitini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanlığı'nın başkanı Adil Mardinoğlu ve kurumun genel sekreteri Hasan Türkez istifa etti.

Testlere onay veren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi’nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.

TÜSEB, Bioeksen firması ile birlikte yerli tanı kitini geliştirmişti. Son iki ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan beş bürokrat böylece değişmiş oldu.

CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının peş peşe istifa etmeleri ve görevden alınmalarının yanı sıra COVID-19 virüsünün tespiti için üretilen yerli PCR testlerine ilişkin tartışmalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.