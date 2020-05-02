Sağlık Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Ercüment Ovalı için flaş karar

Koronavirüse karşı 2 farklı aşının laboratuvar aşamasını tamamlayan ve çalışmasını bakanlığa sunan Prof.Dr. Ercüment Ovalı’ya Sağlık Bakanlığı’nın olumsuz yanıt verebileceği belirtildi. Bakanlığın, Ovalı’nın sunduğu raporu bir süre gündeme almayacağı öğrenildi.

Koronavirüse karşı yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmaları ile gündeme gelen Prof.Dr.Ercüment Ovalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda virüse karşı 2 farklı aşının laboratuvar kısmını tamamladıklarını duyurmuştu.

Ovalı, aşı ile ilgili yaptığı duyurunun ardından ise, “Çalışmalarımıza ait detaylı rapor Bakanlığımız da sunulmuştur.” açıklamasında bulunmuştu.

“BİR SÜRE DAHA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK”

Ancak aradan geçen süreye ve çalışma ile ilgili detaylı raporun sunulmuş olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’nın sessizliğini koruması ise dikkat çekiyor.

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, söz konusu durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın daha önce Ovalı’ya tepki göstermesini akıllara getirirken, bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın Ovalı’nın çalışmasını bir süre daha değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Yaşanan gelişme, bakanlığın Ovalı’ya izin vermeyeceği şeklinde yorumlandı.

