Sağlık Bakanlığı'ndan ''yenidoğan çetesi'' davasında herşeyi değiştirecek rapor

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi ile ilgili davada Sağlık Bakanlığı'nın "bebek ölümlerinde ihmal yok" raporu ortaya çıktı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve kamuoyunda Yenidoğan Çetesi Davası olarak bilinen bebek ölümleri davasının seyrini değiştirebilecek bir rapor ortaya çıktı. Karar gazetesinden Büşra Cebeci'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu’nun hazırladığı ve incelenen 5 bebekten dördünün ölümünün önlenemez olduğu belirtilen çalışma raporu mahkeme dosyasına eklendi. Bakanlık bünyesindeki kurulun hazırladığı raporda hayatını kaybeden bebeklerden birinin ölümü için ise kesin bir sonuca ulaşılamadığı kaydedildi. Sanık avukatları, soruşturmanın başından itibaren müvekkillerinin bebek ölümlerinde kusurlu olmadığını savunuyor ve iddianamenin eksik olduğunu öne sürüyordu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu’nun hazırladığı ve mahkemeye sunulan bu raporun davanın gidişatını değiştirmesi bekleniyor. Karar Gazetesi