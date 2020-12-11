Sağlık Bakanlığı'nın kararı yine ihlal edildi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İzmit Gebze'de yer alan bir özel hastanede 805 TL’ye test yapıldığına yönelik fiş paylaştı.

Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sağlık bakanı sayın @drfahrettinkoca Bu test sonucu vatandaşımızdan alınan ücret sizin talimatınıza uygun mudur? Vatandaşlarımızın soygununa izin vermeyin, ilgili kurum ile ilgili soruşturma açacak mısınız?" dedi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testleri için tavan ücreti 250 TL olarak belirlemişti.

Yıldırım Kaya'nın paylaştığı belgeler şöyle: