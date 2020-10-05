Sağlık çalışanına yalnızca 7 TL ek ödeme!

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göer ambulans şoförü, “Doların 7,70 olduğu bir ülkede 7 lira Covid-19 parası yatırmışlar” dedi ve ekledi: “Martta emekli olacaktım ancak salgından ötürü olamadım. Pandeminin ilk dönemlerinde hiçbir şey alamadık. Bu sefer de ek ödeme yapacaklarını söylediler. 7 lira yatırmışlar. Benim gibi şoför arkadaşlarım bu durumdan mustarip.”

Yatırılan paranın içinden vergi de kesildiğini belirten ambulans şoförü, “Tavana takıldığımızı söylüyorlar. En azından 150-200 lira bekliyorduk. ATM’ye gittiğinizde 10 lira altından para çekemiyorsunuz. Böyle bir ülkede 1 dolar dahi değil yatırılan para. Şevkimizi kırdılar, onurumuzla dalga geçtiler. Kendimle dalga geçilmiş hissediyorum” şeklinde konuştu.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran CHP Milletvekili Özgür Özel, “Covid-19 salgını başladığında cumhurbaşkanı da dâhil sağlık çalışanları herkes tarafından alkışlandı. Sonraki süreçlerde hep birlikte gördük ki elbette hekimler de hak ettiklerini alamıyorlardı. Sağlık çalışanlarında da büyük adaletsizlikler vardı. Özellikle hemşire, doktor, ebe olmayan sağlık çalışanları için; örneğin hastanede Covid’linin çarşafını değiştirene, ambulans şoförlerine ödeme yapılmıyordu. Görevleri gereğince Covid pozitiflerle yakın temasta oldukları için bunlar çok ciddi şekilde mağdur oluyordu” dedi.

Özel, şöyle devam etti: “Bu konu hepimiz tarafından dile getirildi. Bakan da bu konuda söz vermişti, tüm sağlık çalışanlarına ek ödeme yapacağını söylemişti. Manisa’da ise geçen gün sağlık emekçilerine ödemelerin yapıldığını duyduk. Ambulans şoförlerinde bu ödemenin 7 liraya kadar düştüğünü gördük. Bu durum utanç verici. Odaları temizleyen, çarşafları temizleyen kişilere, hasta bakıcılara bugüne kadar 1 lira bile ödenmiyordu. Ambulans şoförlerine bir lira bile ödenmiyordu. Bunu düzeltmek için Bakan söz vermişti. Ama yedi lira yatırmışlar. Bakanlık ‘hakkınız ödenmez’ diyordu. Hakikaten de haklarını ödememişler.”