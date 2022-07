Sağlık çalışanları ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokakta!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı dokturun dün görev yaptığı hastanede tabancayla vurularak öldürülmesine yönelik sağlık emekçilerinin protestoları devam ediyor. Protestolarda sağlık çalışanları "Hükümet istifa" sloganları attı.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem K., dün görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kardiyoloji Uzmanı Ekrem K.’nın Konya Şehir Hastanesi’nde görevi başında uğradığı silahlı saldırının ardından yaşamını yitirmesinin ardından 2 gün boyunca iş bırakma kararı almıştı.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekrem K.'nın görevi başında öldürüldüğü hatırlarak, şiddete karşı 7 ve 8 Temmuz’da iş bırakacakları bildirilmişti

Gazi Hastanesi sağlık emekçileri de sağlıkta şiddete karşı iş bıraktı.

Hastanenin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve hekimler, "Artık ölmek istemiyoruz" dedi.

Burada açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Tansu Ulakavak Çiftçi, "Yeter. Aklımızda çok soru var. Nasıl cesaret ediyorlar? Asıl sormlular kim? Nereye kadar devam edecek? Nasıl önlem alınacak? Bunların hepsi kafamızda var" ifadelerini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hasan Bostancı ise, "Bu olayların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınmasını yetkili mercilerden arz ediyoruz, rica ediyoruz" diye konuştu.

"ŞİDDET PANDEMİSİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İki günlük iş bırakan sağlık emekçileri, Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti.

Hastane içinde gerçekleştirilen eylemde açıklama yapan SES Antalya Şube Başkanı Şükran İçöz, "Sözün bittiği yerdeyiz. Tahammülümüz kalmadı, nefes alamıyoruz. Tükendik! Güvenli ortamlarda çalışmıyor, her an şiddet tehdidi altında inanılmaz bir stresle yaşıyoruz. Sağlık emekçilerine yönelik şiddet her geçen gün, her geçen dakika artıyor. Şiddet pandemisi ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"Konya Şehir Hastanesi’nde çalışan Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem K. hasta yakınının silahlı saldırısına uğradı" hatırlatmasında bulunan İçöz, "Biz artık bir sağlık emekçisinin kılına dahi zarar gelmesini istemiyoruz. Artık bağlı bulunduğumuz bakanlığın sessizliğine tahammülümüz kalmadı, hal böyleyken çalışamıyoruz. Bırakın çalışmayı nefes dahi alamıyoruz" diye konuştu.

İçöz, şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirip sağlık emekçisini toplumun önüne bir suçlu gibi fırlatıyor. Sağlık emekçisine yönelik şiddet cezasız kaldıkça bir hak arama eylemine dönüşüyor. Sağlık emekçileri ne kadar değersiz görüldüklerini, beyaz kod verdiklerinde bile hiçbir şey olmadığını gördükçe tükeniyor. Bu ülke sağlıkta şiddeti cezalandırmıyor ve sağlıktaki şiddete karşı etkin bir yasa çıkartmıyor."

"Artık yeter" diyen İçöz, "Gerekli önlemlerin alınması için daha ne beklenmektedir? Şiddete daha ne kadar seyirci kalınacaktır? Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddeti özendiren tüm politikalara karşıyız. Şiddetle yüz yüze kalan tüm sağlık emekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sağlık emekçilerinin haklarını ve halkın sağlık hakkını koruyup geliştirecek başka bir sağlık sistemi mümkündür. Bu sistemi inşa edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık emekçileri, "Hükümet istifa" sloganları attı.