Sağlık çalışanları için yurt kiralamıştı... Rektör reddetti !

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde gece gündüz demeden salgın nedeniyle hasta olan insanlara yardım etmeye çalışan sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda dinlenmesi için İzmir'de bir yurt kiralamıştı. Ancak üniversite rektörlüğü belediyenin sunduğu bu hizmeti geri çevirdi.



Tüm dünyada olduğu gibi yurt genelinde de sağlık personeli corona virüsüne karşı büyük fedakarlıklar ile görev yapıyor. Birçok kentte, sağlık personelinin evden işe gidiş-geliş yolunda yorgunluk yaşamaması ve zaman yitirmemesi için, görevli olduğu hastane yakınında konaklayabileceği oteller kiralanıyor. Ayrıca birçok sağlık personeli, ailelerini riske atmamak için de eve gitmek yerine, otellerde konaklamayı tercih ediyor.

VALİLİK OTELİ TAHSİS ETMEDİ, BELEDİYE YURT KİRALADI

Konaklama sıkıntısı yaşandığı iddia edilen merkezlerden biri, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Hastane personelinin konaklama ihtiyacı için mülkiyeti İzmir Valiliği’ne ait olan Balçova Termal Otel gündeme geldi. Üniversite hastanesine yürüme mesafesinde olan 408 yataklı otelin sağlık personeline tahsis edilmesi için sosyal medyada dile getirilen çağrılar sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, Balçova’da, üniversite hastanesi personelinin konaklayabileceği bir yurt binası kiraladı. Ancak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, belediyenin sunduğu bu hizmeti geri çevirdi.

Dört dönem AK Parti İzmir Milletvekilliği yaptıktan sonra 15 Temmuz 2018’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Hotar Göksel, CHP’li belediyenin sağladığı imkanı kabul etmedi.

Göksel konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı:

Bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemiz, sağlık çalışanlarına yönelik tedbirlerini almıştır.

Hastane başhekimliğimizce, çalışanlarımıza yönelik her türlü olanak koordineli şekilde sağlanmaktadır.

Bu kapsamda, üniversite bünyesinde sağlık çalışanlarımıza yönelik konaklama alanları tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz kendi öz kaynakları ile her türlü gerekli hizmetleri değerli sağlık çalışanlarımıza sağlamaktadır.

Özellikle bunun altını önemle çizmek istiyoruz. Sağlık hizmetlerinin sunumuna ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere başka hiçbir kurumdan da konaklama talebimiz olmamıştır.