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Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan kanun maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan kanun maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etiketler sağlık çalışan politika
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