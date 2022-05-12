Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi kabul edildi
Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan kanun maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti.
Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan kanun maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol