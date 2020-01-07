Sağlık çalışanlarından bakanlığa çağrı: Korumak senin görevin

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde geçtiğimiz cumartesi günü randevusu olmayan ve muayene önceliği isteyen Fırat Y. doktor Burak Altunpaktan olumsuz yanıt alınca doktoru darp etmişti.İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık sektöründe artan şiddeti kınadığını söyleyerek “Sağlık sistemi çökmüştür. Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarından kaynaklı değildir. İktidardakilerin sağlık çalışanlarına yönelik kullandığı dil sorunludur. Saygıyı yok ettiler“ dedi. Sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı'na "Sağlık çalışanlarını korumak senin görevin" diye seslendi.

İstanbul Tabip Odası ve Sağlık(İTO) ve Sosyal Hizmetleri Emekçileri Sendikası İstanbul Şubesi(SES) doktor Burak Altunpak’a uygulanan şiddete ilişkin Bakırköy’de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinin acil girişinde ortak basın açıklaması yaptı. Eylem yapan sağlık çalışanları, “Sağlıkta şiddete alışmayacağız, sessiz kalmayacağız” parkatı açarak “Sağlıkta şiddete son” sloganı attı.

CHP İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker de eyleme destek verdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Nuran Güngör, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarını korumadığını dile getirerek “Sağlık çalışanları olarak yoğun çalışma koşullarında artık şiddete uğramadığımız günler sayılı hale gelmiştir. Sağlıkta şiddetin son örneği bu hastanede yaşanmıştır. Randevu ve sıra almadan, muayenesi için öncelik isteyen bir hasta meslektaşımızı darbetmiştir. Kafa travması ve burun kırığı ile ‘atlatılan’ bu olay hepimizi yeniden düşünmeye ve yetkililere tekrar seslenmemize neden olmuştur. Sabah işe gitmek için evden çıkıp, iş yerinde şifa vermek için çabaladığımız insanlar tarafından şiddete uğramayı, öldürülmeyi kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddet sorunu sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun sorunudur. Sağlık hizmetleri kesintiye uğramakta, sağlık hizmetlerinden yararlanım azalmakta, çalışanlarımızın motivasyonu bozulmaktadır. Bu koşullarda sağlık hizmeti vermek kabul edilebilir ve daha fazla sürdürebilir değildir” diye konuştu.

Prof.Dr. Pınar Saip ise 'sağlıkta şiddete son' demenin zamanı geldiğini belirterek “Sistem hekimleri 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlamaktadır. Bu da hem hastayı hemde sağlık çalışanlarını olumsuz etkilemektedir. Niçin sağlıkta şiddet durdurulamıyor. Bununla ilgili yetkililer çalışıyor mu? Son 15 yılda sağlıkta şiddet artmıştır. Bu nedenle performans sisteminden bir an önce vazgeçilmelidir” ifadelerini kullandı.